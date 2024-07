Disavventura in aeroporto per Elisabetta Gregoraci che sui social ha raccontato quanto le stia accadendo nelle ultime ore.

Ore di attesa, di rabbia e non solo per Elisabetta Gregoraci. La donna, in aeroporto, si è trovata a fare i conti con una situazione mai vissuta prima. Sui social lo sfogo senza precedenti con tanto di racconto dettagliato di quanto capitato dalle prime luci di oggi fino ad ora. Per la famosa showgirl, condizioni “da bestie”, come da lei stessa spiegato.

Disavventura in aeroporto per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, il caos in aeroporto

Sono ore davvero di rabbia e di stress per Elisabetta Gregoraci che sui social ha mostrato tutto il proprio sdegno per una situazione molto antipatica che sta vivendo in aeroporto. La nota showgirl, infatti, si trova bloccata in aeroporto da tante ore. “Che vergogna. Viaggiare è sempre più complicato”, ha detto l’ex di Briatore iniziando una lunga storia su Instagram.

“Io per lavoro o per piacere lo faccio spesso mi rendono la situazione sempre più difficile. Sono in aeroporto da questa mattina alle 10. Dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui. Ma la cosa grave non è solo l’accumulato ritardo ma le persone trattate come delle bestie, senza annunci, senza avvisare”.

“Vergogna”

Lo sfogo della bella Elisabetta, però, non è andato finito qui. Infatti, la donna ha spiegato come le condizioni sue e degli altri passeggeri siano davvero al limite, anche per come la situazione del ritardo è stata gestita: “Dulcis in fundo ci hanno fatto imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso. Quindi siamo ancora e non ci possiamo neanche sedere o prendere un po’ d’acqua. Vi dovreste vergognare“, ha concluso nel suo sfogo senza dare ulteriori dettagli. La situazione che sta vivendo la famosa conduttrice, purtroppo, sta diventando sempre più una costante al giorno d’oggi con disagi per tutti i passeggeri di diverse compagnie aeree.

