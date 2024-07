Una simpaticissimo filmato su TikTok di Chiara Ferragni è diventato virale. Piccola “gaffe” al mare per l’influencer che ha fatto divertire i fan.

Ha scelto la strada della risata (e delle frecciatine) sui social Chiara Ferragni nelle ultime settimane. L’imprenditrice digitale ha condiviso su TikTok un altro video che la riguarda. Questa volta una vera e propria “gaffe” da lei fatta in spiaggia e, precisamente, mentre sta uscendo fuori dall’acqua dopo aver fatto il bagno…

Chiara Ferragni, gaffe in mare: il video virale

Sono giorni ricchi di contenuti social per la Ferragni che nelle ultime ore è diventata virale non per un “fit check” o per qualche nuova frecciatina a Fedez, bensì per una piccola “gaffe” andata in scena al mare. A condividerla è stata lei stessa con grande autoironia. La bella Chiara, infatti, ha mostrato un filmato, subito condiviso da decine di persone, di lei che esce fuori dall’acqua e… cade.

“Fammi un video mentre corro fuori dall’acqua”, si legge nella caption del video dell’imprenditrice digitale. Nella breve clip, però, eccola uscire dal mare con un gigantesco sorriso e… cadere in acqua dopo aver perso l’equilibrio. Un piccolo incidente che ben presto è stato ripreso, con divertimento, da tantissimi utenti.

La gag sulla “separazione”

Prima della clip con il piccolo guaio capitato al mare, la bella Chiara era stata protagonista di un altro siparietto sempre in spiaggia. Questa volta, con lei anche un suo fan che l’ha riconosciuta e l’ha avvicinata per una foto. Prima, però, ecco lo scambio di battute dove, di fatto, l’individuo aveva sottolineato alla donna che single fosse ancora più bella. La Ferragni, dal canto suo, aveva replicato che il merito della bellezza fosse “la separazione”… Insomma, il nuovo “trend” dell’influencer sembra funzionare a gonfie vele. Vedremo quale sarà il prossimo contenuto.

