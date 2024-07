Le confessioni di Aurora Ramazzotti sul suo rapporto col proprio fisico. La riflessione e l’emozione di mamma Michelle Hunziker.

Solamente poche ore fa, su Aurora Ramazzotti ci sono stati tanti rumors di “pancino sospetto“. Oggi, invece, la donna è tornata a parlare proprio del suo fisico ma non per quanto riguarda l’ipotesi di una seconda gravidanza, bensì in merito all’accettazione di sé. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros ha condiviso alcune foto e alcuni pensieri sul percorso fatto in questi anni.

Aurora Ramazzotti e il rapporto con il proprio corpo

Come detto, attraverso un post su Instagram, la Ramazzotti ha ripercorso alcune tappe del suo “cammino di accettazione” personale che vanno dal 2011 ad oggi. Nella didascalia del contenuto condiviso ha prima di tutto scritto: “Amarsi è un percorso che dura tutta una vita. Stiamo tutti imparando a respirare. Siate gentili”.

Scorrendo, poi, le varie foto e slide con alcune cose scritte, è stato possibile leggere le parole della donna. Per il 2011, la bella Aurora ha scritto: “Un respiro profondo. Speriamo non mi abbia visto nessuno. Ora tiro dentro la pancia […]”. Per il 2016, invece: “Ho comprato due paia di quei pantaloni comodi con cui mi vedo bene, che ti questi tempi è raro. Qualcuno se n’è accorto che uso solo quelli? Spero di no […]”.

Le cose poi sono cambiate con il passare degli anni. Per il 2018, la Ramazzotti ha scritto: “Ho iniziato a fare sport. Sto imparando a respirare, ma è difficile […]”. Il percorso è andato ancora avanti e per quanto riguarda il 2022: “[…] Anziché imparare a respirare ho imparato ad irrigidire la parete addominale e ora è un automatismo […]”.

Il messaggio finale, però, è quello relativo al 2024 e all’arrivo di suo figlio. Aurora ha scritto che ora preferisce essere ripresa dal paparazzo di turno piuttosto che far vedere il figlio: “Da adesso in poi voglio respirare. Sono finalmente libera”, sottolineando che, di fatto, non le importi più di nulla relativamente al giudizio altrui o al suo fisico.

Il messaggio di mamma Michelle Hunziker

Le importanti riflessioni della Ramazzotti hanno generato tante reazioni. Nei commenti al suo post è presente anche quello di mamma Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera si è emozionata per le parole della figlia: “Amore mio…mi ha commosso ciò che hai scritto..io ero accanto a te in ognuno di questi momenti di “apnea”….speravo sempre da mamma di poterti togliere io questa sofferenza, ma alla fine l’amor proprio è un grande e lunghissimo percorso che dobbiamo fare noi…con il grande ostacolo da affrontare della cattiveria e dell’ insensibilità di molte persone che non pensano a quanto male fanno con i loro commenti. Oggi davvero ….ti sento libera, realizzata e felice…così anche il mio cuore di mamma si riposa un po’ ed è felice si massimi. Ti amo”, ha scritto la showgirl.

