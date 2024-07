Sta facendo molto discutere un filmato di Belen al matrimonio della sorella Cecilia. Per molti utenti è “irriconoscibile”.

Un fine settimana all’insegna delle grandi emozioni in casa Rodriguez con Cecilia che si è sposata con Ignazo Moser. Alle nozze, come noto, era presente anche sua sorella Belen che ha fatto tanto parlare. Il motivo? La grande emozione mostrata con le lacrime all’arrivo della sposa all’altare e le reazioni che diversi utenti hanno avuto nel vederla commossa in quel modo. Ma non solo…

Belen, il pianto al matrimonio di Cecilia: il video

Il weekend appena trascorso è stato quello del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, dopo diversi anni insieme, ha deciso di sposarsi e lo ha fatto circondata dagli affetti più cari e dagli amici di sempre. Non poteva mancare, ovviamente, la sorella della sposa, Belen, che ha attirato, in modo involontario, l’attenzione di diversi utenti social. Il motivo? Le lacrime di emozione al momento dell’arrivo della sposa all’altare.

In un video girato dai presenti, infatti, si vede l’argentina piangere e lasciarsi andare ad un pianto a dirotto per la sorella che stava giungendo accanto al futuro marito. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il pianto di Belen le abbia portato, da parte di qualche haters, commenti anticipatici che hanno sottolineato come le lacrime abbiano messo in risalto “i ritocchini“…

“Irriconoscibile”, “Trasformata dal botox”: le reazioni

Sebbene in tanti abbiano provato grande emozione nel vedere Belen super gioiosa per sua sorella, molti utenti del mondo del web si sono soffermati più sull’aspetto esteriore della donna. Infatti, nei momenti del pianto, per alcuni l’argentina era “irriconoscibile“. Diversi haters hanno criticato la showgirl per il suo aspetto. “Trasformata totalmente a causa del botox“, ha scritto qualcuno. Altri si sono stupiti del fatto di non aver riconosciuto la donna subito.

Al netto dei pareri di diversi utenti, va detto, Belen ha spiccato per bellezza ed eleganza. Abito sobrio, trucco impeccabile e una pura e sana emozione che ha portato la donna a sentirsi molto vicina al grande momento della sorella. Insomma, gli haters possono dire quello che vogliono ma la giornata non sarà certo rovinata da loro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG