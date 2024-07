Un attacco non ben precisato agli influencer (e forse ad una in particolare) da parte di Karina Cascella. Lo sfogo sui social.

Non è certo nuova a determinati sfoghi social e anche in queste ore Karina Cascella non ha fatto mancare di far parlare di sé. Nel mirino dell’ex opinionista di Uomini e Donne ci sono finiti gli influencer e, con ogni probabilità, una in particolare di cui, però, non ha voluto parlare in modo diretto. La donna ha spiegato come, per lei, questi ragazzi di oggi siano ignoranti e non conoscano il significato della parola “lavoro”.

Karina Cascella contro gli influencer

“Com’è che si può fermare il dilagare di queste persone che non hanno la più pallida idea di che cosa voglia dire lavoro, sacrificio, rispetto per se stessi, rispetto per gli altri, amor proprio?”, ha esordito Karina. “Gente che ha milioni di follower e non parla nemmeno l’italiano. Quella che dice ‘Sono stanca ma devo fare un altro evento’. Poverina, portiamole una brandina visto che deve fare un altro evento. Oppure ‘un altro’ lo scrive con l’apostrofo”, ha detto ancora riferendosi, forse, a qualcuno in particolare ma senza fare nomi.

“Ragazzi, dico, se avete qualche minuto libero, apritelo un ca*** di libro. Provate a fare qualcosa per voi stessi. Se scegliete di comunicare a un vasto pubblico, vogliamo almeno parlare l’italiano e scrivere l’italiano? Stiamo toccando il fondo, raggiungendo livelli assurdi”, ha aggiunto ancora l’ex volto di Uomini e Donne.

“Preoccupata come madre”

La Cascella ha poi proseguito il suo sfogo parlando come una mamma verso questi giovani di oggi: “Da madre sono seriamente preoccupata. Forse la chiave sta nell’insegnare ai nostri figli i valori, i principi, il rispetto per se stessi e per gli altri, l’amor proprio, l’importanza degli studi, della scuola, di un’istruzione che servirà loro a diventare donne e uomini indipendenti sia sotto il profilo economico che affettivo, visto che quello è un altro problema che conduce a determinate altre difficoltà”.

