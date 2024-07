L’ex professore di Amici, Luca Jurman, si è scagliato contro Carlo Conti e il nuovo regolamento per Sanremo 2025.

La nuova annata del Festival di Sanremo 2025 sta già facendo discutere. L’ex storico volto di Amici, Luca Jurman, infatti, ha avuto da ridire con il conduttore e direttore artistico Carlo Conti per quelle che sono state le sue scelte in termini di regolamento. In particolare per la divisione tra i giovani e i big e il numero di canzoni in gara.

Luca Jurman “contro” Carlo Conti e Sanremo 2025

Già noto per aver fatto diverse polemiche con il funzionamento di Amici e il suo Serale, Jurman ha avuto da ridire anche sulle decisioni di Conti per Sanremo 2025. Tramite un filmato condiviso anche su Instagram, l’esperto musicale ha precisato di aver lavorato proprio con lui e, anche per questo, si essere rimasto molto sorpreso dalle sue scelte per la prossima kermesse musicale.

“Sei sempre stato dalla parte della musica e degli artisti”, ha esordito l’ex maestro di Amici. “Pensavo che facessi una sorta di nuovo regolamento che richiamasse l’attenzione all’arte e alla cultura facendo cambiamenti necessari a dare spazio e luce ad artisti che non fanno parte solo del mondo dei numeri […]”, ha esordito Jurman.

L’affondo

In particolare Jurman ha fatto riferimento al limite d’età per gli artisti abbassato: “Perché solo 26 anni? Magari entreranno giovani che hanno già guadagnato follower e visibilità in qualche talent? O via Internet? E tutti quelli che hanno speso soldi, tempo, vita, facendo sacrifici per studiare e prepararsi?”, ha detto nel video condiviso anche in un post Instagram. “Ma anche artisti e produttori che hanno lavorato fino a ieri per presentarsi quest’anno tra le Nuove proposte e se hanno oltre i 27 anni dite ‘fatti vostri’?”.

