La conduttrice Andrea Delogu ha parlato di Temptation Island ma su di lei si sono scatenati diversi commenti negativi. Cosa è successo.

Una nuova stagione di Temptation Island è ormai iniziata. Dopo il successo della prima puntata sono stati diversi arrivati sulle varie coppie. Tra questi anche quello di Andrea Delogu che, non avendo visto la trasmissione la sera della messa in onda si è guardata nelle scorse ore in “differita” tutto. Sui social, la conduttrice ha commentato quanto stava osservando ma le sue parole hanno generato una serie di commenti decisamente di fuoco.

Andrea Delogu, i commenti su Temptation Island

La Delogu si è ritrovata a guardare la prima puntata di Temptation Island 2024 “in differita”. La conduttrice, infatti, non era riuscita a vedere la trasmissione quando era andata in onda lo scorso giovedì e, per questo ha deciso di “recuperarla” in ritardo. La donna ha commentato quanto stava guardando sui social: “Sto recuperando Temptation Island, ma come è possibile che dopo 10 anni i ragazzi ancora credono che le corteggiatrici siano interessate sul serio?”.

E ancora: “Cioè va bene la prima stagione, ci poteva stare ma poi… Che problema è? Dispercezione di sé stessi? Ego? Alcool?”, ha aggiunto la presentatrice mettendo in evidenza i suoi dubbi sui vari personaggi che si mettono in gioco nel reality per coppie. Le sue parole, però, hanno trovato diversi commenti particolari da parte degli utenti social.

Il botta e risposta con gli utenti

Le affermazioni della bella Andrea, come anticipato, hanno suscitato forte interesse. Da chi si è stupito del fatto che la donna guardasse questo tipo di trasmissione a chi, invece, ha fatto notare come tutto del programma sarebbe “combinato”. A quel punto la Delogu ha ancora aggiunto: “Conosco uno degli autori. Nessun copione alle coppie. Di nessun genere. Pensa che grandi attori sarebbero”.

E poi: “Avete un problema con l’apparire. Questa ansia di dover sembrare intelligente o interessante. Oddioh se vedo un programma considerato trash allora sono stupidoh! È divertentissimo purtroppo per voi. Preferirei mille volte Temptation Island ogni sera che annoiarmi a fare a gara di ‘quante ne sai’”, ha detto a chi le faceva presente che il livello del programma non era alto e che quindi lei non avrebbe dovuto guardarlo.

Sto recuperando temptation island, ma come è possibile che dopo 10 anni i ragazzi ancora credono che le corteggiatrici siano interessate sul serio? Cioè va bene la prima stagione, ci poteva stare ma poi… che problema è? Dispercezione di sé stessi? Ego? Alcool? — Andrea Delogu (@andreadelogu) June 29, 2024

