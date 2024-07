Domenica sono andate in scena le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Grande assente, Stefano De Martino. Ecco il motivo.

Un fine settimana ricco di emozioni per la famiglia Rodriguez che ha visto Cecilia convolare a nozze con Ignazio Moser. Presenti alla cerimonia tantissimi volti noti e, ovviamente, anche i parenti famosi come Belen e il fratello Jeremias. A spiccare è stata, però, un’assenza. Quale? Quella di Stefano De Martino, ex di Belen e padre di Santiago che, per altro, è stato protagonista tra i paggetti.

Stefano De Martino assente alle nozze di Cecilia Rodriguez

Nella giornata di domenica 30 giugno si sono celebrate, come detto, le tanto attese nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, finalmente, è riuscita a dirsi il fatidico “sì” e lo ha fatto in compagnia delle persone più care, amici e parenti. Non sono mancati, ovviamente, Belen e Jeremias, fratelli della sposa, come anche diversi amici noti come, per esempio, Tony Effe, Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Insomma, in tantissimi erano presenti il giorno del grande evento e molti altri ancora verranno “scoperti” quando usciranno le foto ufficiali dell’evento. Chi, a quanto pare, non era presente, è stato appunto De Martino. L’ex di Belen e padre di Santiago, nipote di Cechu, infatti, non c’era. Un dettaglio che certamente non è passato inosservato a tanti utenti social…

Il retroscena

I seguaci della famiglia Rodriguez e, quindi, anche delle vicende in generale di De Martino, hanno sottolineato come il conduttore non fosse presente alla cerimonia di Cecilia e Moser e si sono domandati il motivo. A dare una risposta in questo senso ci ha pensato Deianira Marzano. L’esperta di gossip, sui social, ha condiviso una storia con scritto: “Grande assente al matrimonio di Cecilia l’ex cognato Stefano De Martino, non invitato, pare perché i due non andassero d’accordo“.

