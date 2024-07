Grande spavento in queste ore per la nota conduttrice Caterina Balivo. I ladri hanno fatto irruzione nella sua casa.

Sono ore di grande tensione e agitazione per la nota conduttrice Rai, Caterina Balivo. Infatti, come riportato dall’Ansa, la presentatrice è stata vittima di un terribile furto subito nella propria abitazione a Roma. Da quanto si apprende, i malviventi si sono intrufolati nella sua dimora nel quartiere Parioli nella capitale facendo un maxi bottino.

Caterina Balivo, furto nella sua casa a Roma

Come detto, sono state ore di grande paura per Caterina Balivo. La conduttrice, infatti, è stata vittima di un furto nella sua abitazione nel quartiere Parioli a Roma. Dalle informazioni fin qui trapelate e riprese anche dall’Ansa, la donna e la sua famiglia hanno visto dei ladri intrufolarsi nella propria casa. Le gesta dei malviventi sarebbero andate in scena poco dopo le 2:30 di notte, stando ad una prima ricostruzione dei fatti. Secondo gli agenti, è possibile che i ladri siano entrati da una finestra del balcone al quarto piano. Una volta all’interno avrebbero bloccato la porta di ingresso e, dopo aver rubato, sono fuggiti.

Il bottino

Al momento non ci sono grossi dettagli su quanto accaduto anche perché, sembra che la Balivo e la sua famiglia, al momento del furto, non fossero in casa, forse sono in vacanza. Dalle prime informazioni, però, pare che i ladri abbiano fatto un gran bel bottino rubando borse, rolex e gioielli. Non sappiamo con esattezza a quanto possa ammontare il danno subito dalla famiglia della conduttrice ma sicuramente la refurtiva portata via dalla casa aveva un ampio valore. Al momento da parte della diretta interessata non sono giunti commenti o dettagli. Probabile che qualcosa di più si possa sapere nelle prossime ore. Di aiuto potrebbero essere le telecamere della zona per comprendere come abbiano agito i ladri.

