La coppia appena uscita da Uomini e Donne affronta le prime “difficoltà”. I dettagli svelati da Brando e Raffaella dopo la scelta.

Solamente pochi giorni fa, a Uomini e Donne è andata in scena la scelta di Brando. Il ragazzo ha deciso con chi provare a vivere una bella relazione fuori dal programma e, dopo i primi tempi, per lui e la sua dolce metà, Raffaella, ecco le prime difficoltà. A raccontarle i diretti interessati via social…

Uomini e Donne, Brando e Raffaella dopo la scelta

Come detto, solamente pochi giorni fa, su Canale 5, è stata mandata in onda la scelta di Brando. Il tronista aveva deciso di uscire dal programma con Raffaella. Al momento cruciale, il giovane aveva parlato col cuore in mano alla ragazza ottenendo il suo “sì” per uscire insieme.

La coppia aveva già raccolto grandissimo consenso dal pubblico, sia quello presente in studio che ha potuto vedere da vicino il nascere della storia, sia quello a casa. Proprio da casa, però, via social, i due ragazzi hanno ammesso con i loro fan su Instagram, di avere qualche problematica legata, soprattutto, alla distanza.

Le difficoltà del rapporto

In una box di domande, Brando ha risposto con grande onestà ad alcune domande dei seguaci che, tra gli altri quesiti, hanno chiesto come mai non fosse con Raffaella nei giorni di Pasqua. “La distanza non aiuta sicuramente Treviso – Napoli…mi piacerebbe dire ‘amore scendi che andiamo a cena’. Nonostante ciò tra qualche giorno ci vediamo”, ha spiegato l’ex tronista.

Sempre Brando ha poi aggiunto in merito all’esperienza a UeD: “Inizialmente l’avevo presa sottogamba come esperienza, invece alla fine si è rivelata un’esperienza altamente significativa per me, che mi ha cresciuto tanto come persona..Non ero abituato ad esternare i miei sentimenti e le mie sensazioni apertamente…tendevo sempre a tenermi tutto dentro”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la coppia:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG