Una battuta di Lucia Ocone su Chiara Ferragni durante ‘LOL – Chi ride è fuori 4’ ha generato particolare attenzione su Fedez…

Tra i protagonisti di ‘LOL – Chi ride è fuori 4’ c’è anche Lucia Ocone. La comica e attrice è diventata virale in queste ore per una battuta che non è passata inosservata “ai danni” di Chiara Ferragni. Nulla di particolare, se non fosse che tra i giudici del programma ci sia suo marito Fedez con cui, come noto, le cose non stanno andando benissimo. In questo senso la reazione del rapper è stata “analizzata” nel dettaglio dai telespettatori e dagli utenti social.

La battuta di Lucia Ocone sulla Ferragni

Dal mese di Aprile sono disponibili le puntate di ‘LOL – Chi ride è fuori 4‘ dove i comici si sfidano all’ultima battuta per eliminare gli altri colleghi.

Durante uno sketch nelle sei ore di gioco, la Ocone ha vestito anche i panni di Veronika, uno dei suoi più celebri personaggi. Nel siparietto ha destato particolare attenzione una battuta che ha coinvolto Fedez e la Ferragni: “Fedez lo conosco da tanto. Che rapporti avevamo? Capirai, con quel paravento ho avuto un flirt estivo. Ma prima eh, quando era libero, prima di sposarsi con la secca“.

Parole che hanno fatto palese riferimento a Chiara Ferragni e al suo fisico asciutto. Al netto della reazione contenuta, per ovvie ragioni, da parte dei vari partecipanti che hanno fatto di tutto per non ridere, ben diverso è stato il comportamento dei giudici dietro le quinte.

La reazione di Fedez e dei social

Infatti, davanti al monitor, dietro le quinte, Frank Matano, Lillo e Fedez hanno visto e sentito tutto. In questo senso, spicca la reazione del rapper, marito della Ferragni.

Se Matano e Lillo sono sembrati maggiormente divertiti, Federico ha sorriso, sì, ma il suo volto è parso decisamente teso. Quasi a voler mascherare qualcosa.

Il web ha notato tutto e i commenti si sono subito moltiplicati. Chissà se il cantante avrà poi commentato la frase con la diretta interessata…

Di seguito anche il post su X di un utente con la reazione del rapper che non è passata inosservata:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG