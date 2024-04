Vacanza in famiglia per Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Non una qualunque, bensì un viaggio di nozze… 10 anni dopo il matrimonio.

Un viaggio di nozze ritardato. Questa la particolare scelta di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. La coppia, che si è unita in nozze nel 2014, è volata con entrambi i figli in Giappone per una particolare luna di miele, dieci anni dopo il matrimonio. Sui social le foto e il racconto delle varie esperienze.

Elena Santarelli e Corradi, vacanza in Giappone

Attraverso un post Instagram la Santarelli ha comunicato a tutti i suoi seguaci della splendida vacanza speciale per Pasqua con il marito Corradi e i figli. “Giappone, Tokyo, cherry blossom, il viaggio di nozze con i nostri bambini meravigliosi, il tuo compleanno. Auguri amore mio”, le parole della donna che ha quindi colto l’occasione anche per fare gli auguri al marito.

La dolce famiglia è dunque volata in Asia in terra nipponica dove sta trascorrendo alcuni giorni per un viaggio di nozze ritardato in compagnia di tutti i componenti della famiglia.

Le esperienze tra cibo e location

Sulle varie stories Instagram, la bellissima Elena ha fatto vedere le tante esperienze che sta vivendo con il marito e con i suoi figli. La coppia sta provando i cibi tipici locali, ma anche le usanze, dai cibi al dormire a terra in determinate strutture.

Tra le varie città visitate, a quanto pare, non solo Tokyo ma anche Kyoto e Hakone, nel Parco Nazionale di Fuji-Hakone-Izu.

Staremo a vedere quali saranno le prossime avventure della famiglia che, sicuramente, non mancherà di far vedere ai propri seguaci altri posti favolosi e qualche particolare usanza da loro imparata o scoperta.

Di seguito anche un post Instagram della coppia direttamente da Tokyo con il messaggio della showgirl dedicato anche al marito per il compleanno:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG