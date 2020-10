Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 20 ottobre 2020 (Video)

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Le anticipazioni del 20 ottobre 2020

La puntata di oggi, martedì 20 ottobre 2020, stando alle anticipazioni rese disponibili dal sito NewsUeD, inizierà con Valentina che fornirà aggiornamenti riguardanti la frequentazione con il suo cavaliere che, in studio, deciderà di conoscere una donna che ha chiamato il programma per lui. Valentina si arrabbierà. Anche quest’ultima, però, accetterà di conoscere un uomo giunto in studio per lei. Entrambi, infine, decideranno di mandarli via.

Per quanto riguarderà il trono di Davide, invece, oggi andrà in onda uno sfogo post-puntata di Beatrice, in lacrime, e Davide gradirà molto questa sua reazione. Andrà in onda, inoltre, anche l’esterna di Davide e Chiara che è andata molto bene.

Per quanto riguarderà il trono di Gianluca, infine, si parlerà soprattutto di Camilla, molto arrabbiata con il tronista per non essere stata portata in esterna. Camilla ha mandato un messaggio a Gianluca, dicendogli che, se ci tiene davvero a lei, deve andare a casa sua. Una nuova regola, però, vieta ai tronisti di andare a casa delle corteggiatrici.

Uomini e Donne: Dove vederlo

La puntata di oggi andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti il programma sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

La trasmissione è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, è presente una pagina ufficiale del programma.

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.

Il dating show di Canale 5 è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.