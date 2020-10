Nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, Alfonso Signorini ha tentato di risolvere il mistero del gesto, o messaggio in codice, che Elisabetta Gregoraci rivolge a qualcuno a lei caro, fuori dalla Casa.

Il gesto, come già sappiamo, consiste nel fare dei colpetti sul cuore con la mano sinistra.

Elisabetta Gregoraci, nel confessionale, ha esordito, parlando del suo attuale rapporto con Pierpaolo Pretelli:

Per fortuna che c’è lui qui dentro. Ci aiutiamo a vicenda. Penso che ci tenga a me, mi guarda con gli occhi a cuoricino però per me non è stracotto… Quando ero nel Cucurio, mi mancava. Mi mancava perché sto bene qui con lui.