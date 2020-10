Nell’undicesima puntata serale del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, Franceska Pepe è rientrata nella Casa per avere un confronto con Andrea Zelletta.

Come ricordiamo, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha controllato la propria rabbia quando la modella l’ha definito un “comodino”, invitandolo anche ad “aprire i cassetti”…

Andrea Zelletta, dopo aver rivisto il proprio sfogo, si è mostrato dispiaciuto:

A me non piace rivedermi in quel modo… Penso che Franceska sia più falsa che cattiva. Si fa prendere dalle dicerie, legge una cosa fuori e la riporta. Si fa influenzare dai social.

Franceska Pepe e Andrea Zelletta, quindi, si sono incontrati nella casa, con il vetro del “Cucurio” a separarli.

Franceska Pepe ha rimproverato all’ex tronista una serie di insulti che ha trovato esagerati:

Voglio chiarire alcune cose dette l’altra volta che mi hanno ferito molto, per una parola come “comodino”, poi, che non è un insulto…

Andrea Zelletta si è giustificato, affermando di essere esploso dopo aver accumulato tanto nervosismo:

Sono state parole dettate da tante cose. Mi faccio trascinare e proteggo anche le donne. La parola “comodino” è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Franceska Pepe, quindi, ha rimproverato all’ex tronista il fatto di essere contraddittorio:

Se difendi le donne perché mi hai attaccato?

Andrea, quindi, ha rinfacciato a Franceska Pepe le sue frasi riguardanti Dayane Mello che non ha proprio digerito.

Franceska Pepe, in questo caso, ha dichiarato che la frase in questione è stata strumentalizzata:

È stata una frase estrapolata da un altro contesto. Non mi permetterei mai di giudicare Dayane come madre. Tu hai usato termini violenti. Mi sei sembrato troppo permaloso. Hai addirittura detto che i miei genitori me ne hanno dato troppe poche. Non deve passare il messaggio che i bambini si devono educare con la violenza. Non ti sei scusato con me.

Andrea Zelletta si è scusato per quest’uscita decisamente infelice:

Mi sono reso conto che è stata una frase poco consona da dire davanti a tutta Italia.

Franceska Pepe, quindi, si è confrontata brevemente anche con Dayane Mello che ha messo in chiaro l’intenzione di non dare più importanza alle parole della modella:

Non mi tocca nulla di quello che esce dalla bocca di Franceska. Io so chi sono e so che donna e madre sono.

Franceska Pepe le ha risposto così:

Ho solo ripetuto cose lette su Internet, ripetute da altre persone.

Andrea, quindi, l’ha nuovamente accusata di farsi influenzare dai social:

Tu segui quello che dice la voce del popolo.

Clicca qui per vedere il video del confronto dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip.