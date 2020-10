Karaoke per tutti nella casa del Grande Fratello VIP. Tutti tranne che per qualcuno che risponde al nome di Tommaso Zorzi. L’influencer ha vestito i panni del conduttore per una notte e dirigere la serata. I gieffini si sono messi alla prova tra un brano e l’altro, così come Zorzi.

Tutto procede a meraviglia sin quando non parte “Più bella cosa”, brano di Eros Ramazzotti. Tommaso entra in imbarazzo e decide di non cantare il brano: “Non posso cantare Ramazzotti fino a quando non faccio pace con Aurora”. Aurora Ramazzotti infatti è la migliore amica di Tommaso.

Ma cosa è successo tra Zorzi e Aurora Ramazzotti? Sembra che le ragioni siano da ricondurre al carattere di Tommaso a suo dire: “di me**a“. Il rapporto dei due si è fortemente incrinato perché Tommaso si sarebbe sentito abbandonato da lei. Ha confidato durante una conversazione:

Non sono mai quello che ti viene ad elemosinare del tempo. È vero che ti posso chiamare, ma è anche vero che il telefono funziona in entrambi i modi. Quindi quando sento che vengo un po’ messo da parte…succede questo. Ma giustamente lei ama molto il ragazzo con cui sta. Poi lei è sempre stata fidanzata, non con la stessa persona, ma ha sempre avuto qualcuno. Ho anche un rapporto con Michelle che è pazzesco.

“Speravo mi chiamasse durante il lockdown” ha aggiunto in conclusione, a dimostrazione che i rapporti di Tommaso e Aurora si sarebbero interrotti da parecchio tempo.