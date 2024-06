I dubbi sulla prossima edizione di Uomini e Donne e il possibile addio in vista da parte dell’opinionista Tinì Cansino.

L’estate servirà per decidere gli ultimi dettagli sulla prossima stagione di Uomini e Donne ma, come già vociferato da tempo, la trasmissione di Maria De Filippi potrebbe vedere diversi cambiamenti. Uno di questi potrebbe riguardare l’addio di un volto storico, ovvero quello di Tinì Cansino. La donna, infatti, opinionista molto pacata, sembra poter non rientrare nei piani per la prossima annata.

Uomini e Donne, possibile addio per Tinì Cansino

Come ogni anno, quando arriva l’estate, Uomini e Donne va in vacanza. Eppure, la macchina è già in moto per la prossima edizione. Da settembre, infatti, il programma di Maria De Filippi tornerà ad occupare i pomeriggi dei telespettatori di Canale 5 e potrebbero esserci grandi novità. Una di queste potrebbe riguardare la presenza o meno di Tinì Cansino.

Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram pare che il posto da opinionista della donna sia in bilico. La produzione dovrebbe decidere il suo destino in queste settimane. Ovviamente si tratta solo di rumors ma è possibile che presto possano esserci delle novità in merito, in un senso o in un altro.

Il ruolo di Gianni e Tina

Tra le altre voci che si sono susseguite nell’ultimo periodo, anche quelle relativi agli altri due opinionisti della trasmissione, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari. in entrambi i casi, infatti, i rumors circolati avrebbero ipotizzato un cambio ruolo per i due con il potenziale nuovo incarico da tronisti. Questa voce non è stata conferma ma neppure smentita. Molto probabile che da settembre la messa in onda della trasmissione scioglierà tutti i dubbi. Non resta che attendere l’estate e aspettare eventuali segnali da parte dei diretti interessati.

