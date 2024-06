Una splendida notizia per Emis Killa. Il noto artista è diventato papà per la seconda volta: l’annuncio social con tanto di foto.

Arriva con grande sorpresa la notizia della nascita del secondo figlio di Emis Killa. A darla, l’artista e la sua compagna, Martina, con tanto di foto. Da quanto si apprende, il cantante ha avuto modo di diventare ancora una volta padre nei giorni scorsi ma ha preferito dare il lieto annuncio solamente ora con tanto di messaggio e dedica speciale.

Emis Killa è diventato padre per la seconda volta

Attraverso alcune stories su Instagram, Emis Killa ha voluto annunciare il lieto evento capitatogli in queste giornate. Il cantante, infatti, è diventato padre per la seconda volta. Il piccolo, un maschietto, è nato lo scorso 18 giugno ma l’artista e la sua compagna Martina hanno preferito informare tutti solamente adesso.

“Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa, 18-06-2024 è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi”, ha scritto con grande dolcezza e con uno scatto l’artista. E ancora: “Ovviamente il grazie più grande va a lei”, ha aggiunto facendo riferimento alla compagna, Martina.

In un’altra storia, poi, l’artista ha ovviamente ringraziato anche tutti i medici che si sono presi cura della sua dolce metà e del piccolo: “Mi sento inoltre di ringraziare con tutto il cuore lo staff dell’ospedale Buzzi per il modo in cui ci hanno accolto/trattato per tutta la permanenza. Un grosso grazie anche ai nostri amici e alla nostra famiglia per l’affetto con cui si sono messi a disposizione in tutti i modi possibili”.

Il dolce post di mamma Martina

Proprio Martina Bottiglieri, esattamente come il cantante, ha comunicato la bella notizia condividendo alcuni scatti di questo lieto evento sui social, con tanto di manina del piccolo e tutina ma anche alcune sue foto sul lettino dell’ospedale dopo aver dato alla luce il piccolo Romeo: “Non esiste miracolo, gioia ed emozione più immensa”, ha scritto la neo mamma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG