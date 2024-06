Sempre più vicino il giorno del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La bella argentina alle prese con… i capelli bianchi.

Il conto alla rovescia per il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è iniziato. La coppia si unirà a nozze il prossimo 30 giugno e, anche per questo, fervono i preparativi. Ultimi ritocchi anche per la bella argentina che nelle scorse ore ha ammesso di essere super impegnata anche con… alcuni capelli bianchi che necessitavano di un intervento.

Cecilia Rodriguez pronta al matrimonio

La bella Rodriguez è sicuramente super impegnata con gli ultimi preparativi delle nozze con Moser previste per il prossimo 30 giugno ma sui social non ha voluto far mancare qualche racconto delle sue ultime ore ai suoi fedelissimi seguaci. La bella Cecilia ha raccontato di aver effettuato le prove finali dell’abito ma anche di aver fatto ricorso al parrucchiere per via di alcuni… capelli bianchi.

“Qui per l’ultima volta, per l’ultima prova”, ha scritto la bella argentina a proposito dell’ultima prova dell’abito da sposa. Poi, successivamente, direttamente da un salone di parrucchieri ha aggiunto: “Ciao a tutti ragazzi, allora la prova in atelier è andata molto bene e con gli abiti ci siamo. Adesso sono venuta a farmi i capelli perché sono piena di capelli bianchi che sono tremendi, perché sono lunghi e sparsi dappertutto”, le sue parole accompagnate poi anche da qualche scatto.

Il matrimonio con Moser

Sembra quindi essere tutto ormai pronto per il grande giorno tra la Rodriguez e Moser. La coppia, come noto, si sposerà domenica 30 giugno ad Artimino, nel comune di Carmignano a Prato e precisamente nella Villa Medicea “La Ferdinanda” che dà direttamente sui vigneti di Monte Albano. Tanta curiosità per quelli che saranno gli abiti scelti dagli sposi, così come c’è grande interesse per gli invitati e la festa prevista dopo il fatidico “sì”. Non resta che attendere ancora pochi giorni per saperne di più.

