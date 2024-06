Curioso episodio relativo agli ormai ex Ferragnez. Una pagina dedicati ai figli della coppia ha deciso di diventare “memoriale”.

Nel bene o nel male si continua a parlare dei Ferragnez. Anche dopo la separazione tra Federico e Chiara, infatti, i fan della coppia, ormai ex, non smettono di commentare le loro vicende. In questo senso, ha destato particolare attenzione la scelta di una storica pagina social dedicata ai figli della coppia, ovvero Leone e Vittoria. Tale profilo ha pensato di diventare “memoriale“…

Ferragnez, la decisione della pagina dedicata ai figli

Dopo le varie notizie legate ai Ferragnez e alla loro separazione, a far discutere era stata la decisione dei genitori di non mostrare più in faccia i figli, Leone e Vittoria. Questa scelta ha generato diverse reazioni tra i fan e anche delle ripercussioni nelle pagine social dedicate, appunto, ai due piccoli. In particolare, nei giorni scorsi, un profilo storico in sostegno dei bambini di Chiara e Federico ha preso la decisione di diventare “memoriale”, commemorativa.

Il perché è facilmente intuibile. Leone e Vittoria, dopo la separazione della coppia, sono diventati “invisibili” e raramente sono stati mostrati e, va detto, mai a volto scoperto ma solo mani, piedi o al massimo facendo sentire la loro voce. Tale decisione di Ferragni e Fedez ha quindi portato le pagine a loro dedicate ad essere obsolete. In questo senso una delle più seguite ha annunciato: “I loro genitori pubblicano raramente foto adesso, quindi questo profilo potrebbe diventare un memoriale. Se dovessero esserci aggiornamenti, li pubblicherò”.

La reazione dei fan

Sebbene la decisione della pagina dedicata a Leone e Vittoria possa essere condivisa oltre che facilmente compresibile, non tutti i fan l’hanno presa bene. In tantissimi, infatti, hanno commentato rispondendo in modo molto arrabbiato e contrari a tale scelta. “Ci mancheranno moltissimo Leo e Vitto”, “Non posso crederci che smetteremo di vederli”, “Spero che possano tornare a mostrare i piccoli. Siamo molto legati a loro”, alcuni dei pareri dei fan. Altri, invece, hanno ritenuto l’idea della pagina di diventare una sorta di memoriale, una decisoone fin troppo seria, al limite del macabro.

