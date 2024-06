Ha creato tante reazioni un recente filmato social di Aurora Ramazzotti con suo figlio Cesare e alcune “regole” e “concessioni” in famiglia.

Dopo essere diventata mamma, Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere molto spesso dei contenuti social insieme a suo figlio, Cesare Augusto. L’ultimo, un video per la verità molto tenero e simpatico, ha destato grande scalpore soprattutto per la didascalia scelta con le “regole” e le “concessioni” previste in famiglia. Per la mamma ma anche per il piccolo…

Aurora Ramazzotti e il video sulle regole

In queste ore, la Ramazzotti ha condiviso un tenerissimo e divertentissimo filmato su Instagram nel quale, im compagnia del figlio, Cesare, gioca e scherza saltando sul lettone. Niente di male, se non fosse che la didascalia, oltre al video in sé, ha scatenato tantissimi commenti e diversi pareri antipatici da parte dei soliti haters.

“In questa famiglia è consentito saltare sul letto, sporcarci, andare a dormire tardi, provare tutte le emozioni, mangiare ogni tanto qualcosa che non ci fa bene, mangiare con le mani, consumarci di coccole, essere scemi, costruire fortini, dirci che ci vogliamo bene (spesso) e ballare”. Sono queste le parole della bella Aurora per accompagnare appunto il video con il piccolo Cesare.

Le critiche e la risposta

Come spesso le accade, però, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata vittima di alcune critiche da parte degli haters. Tra i commenti al suo post, infatti, è facile leggere: “Bella educazione”, oppure “Il tutto sempre mostrato in video in pubblico”, “Rigorosamente a favore di telecamera”. Proprio questo ultimo commento ha generato la risposta di Aurora: “No, non tutto ma qualcosa è carino condividerlo, se non ti sta bene puoi andare da un’altra parte. Zauuuuuu”. Insomma, la giovane mamma si è stufata di ricevere critiche senza un vero motivo e ha deciso di fare a meno di questi seguaci criticoni.

