Disavventura in aeroporto per Mara Venier che sui social ha condiviso alcuni filmati per “denunciare” quanto l’abbia vista protagonista.

Tempo di partenza per Mara Venier o almeno di tentare di viaggiare. La nota conduttrice, infatti, ha condiviso alcune stories su Instagram per raccontare una disavventura che le sta capitando “in diretta”. La Zia della Tv si stava per mettere in volo ma qualcosa è andato storto obbligandola a rimanere bloccata in aeroporto e poi persino sul pulmino che di solito trasporta i passeggeri fino al velilovo.

Disavventura per Mara Venier in aeroporto: il racconto

Come detto, la Venier ha voluto condividere tramite il proprio profilo Instagram la disavventura che sta vivendo in queste ore. La donna era intenzionata a mettersi in viaggio, pare per Brindisi, ma qualcosa è andato storto e l’ha costretta a rimanere diverse ore in aeroporto con vari disagi per lei e per il resto delle persone che dovevano prendere lo stesso volo.

“Aspettando l’imbarco per Brindisi”, ha detto. “Ritardo, ritardo, ritardo, ritardo“, ha esordito. Poi, in un’altra storia pochi minuti dopo ha aggiunto: “Eccoci qua adesso fermi nel pulmino da un sacco di tempo, non si sa perché… Ritardo. Dovevamo partire alle 14:25 e siamo ancora qui fermi e nessuno ci dice niente. tutti così… che dobbiamo dire?”.

Un guasto tecnico

Quando le cose sembravano essersi risolte, però, ecco l’ennesimo problema. La Venier, infatti, giunta sul pulmino che trasporta i passeggeri dall’aeroporto al velivolo ha spiegato con un’altra storia: “Sono venuti adesso a dirci che dobbiamo riscendere tutti perché c’è un problema tecnico con l’aereo per cui tutti riscendiamo e non si sa quando si parte. Grazie Ita”, le parole della donna. Al momento non ci sono state altre stories quindi o la situazione è peggiorata oppure la Zia della Tv è riuscita a mettersi in viaggio Staremo a vedere quali saranno gli aggiornamenti…

