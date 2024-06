Pronto ad una nuova stagione di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha svelato i segreti del programma e alcuni particolari anche personali.

Temptation Island 2024 ormai al via e il conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato una interessante intervista a Chi nella quale ha avuto modo di svelare alcuni dei segreti del programma con particolare riferimento a come le coppie dovrebbero approcciare all’esperienza. Ma non solo. Il presentatore ha anche riferito di aver avuto lui stesso in prima persona dei momenti emotivamente forti durante la conduzione della trasmissione. Nello specifico per una coppia…

Filippo Bisciglia: i segreti di Temptation Island

Bisciglia ha subito raccontato la sua grande emozione nell’iniziare una nuova edizione di Temptation: “Ogni volta è un’emozione nuova, perché si raccontano storie nuove, arrivano ragazzi nuovi. E io, ogni volta, io mi affeziono. Io sono super partes devo esserlo per forza, sono quello che modera, però in alcuni casi vorrei tanto poter dire la mia, ma sarebbe un altro programma…”.

Il conduttore ha spiegato come le coppie dovrebbero approcciare al reality: “Chi partecipa al programma sa bene che verranno messi in gioco i sentimenti. E loro devono essere pronti a esporre tutte le loro problematiche e a mettersi in discussione, nel momento in cui lo fai davvero, allora, capisci tanto della tua storia: ma quando mai capita, nella vita reale, di poter vedere il tuo fidanzato o la tua fidanzata dal di fuori? Vederli con un altro ragazzo o un’altra ragazza, come si relazionano”. Per Filippo le coppie dovrebbero “parlare” ma anche essere in grado di “ascoltare”.

Il falò e il pianto per una coppia

Nel corso dell’intervista non è mancato anche un passaggio molto personale relativo ad un falò che lo ha fatto emozionare: “Uno dei falò che ricordo con più amore è quello di Emanuele e Alessandra, per me è stato bellissimo; oggi hanno quattro figli e si amano tantissimo. Ma al primo falò si lasciarono, lui andò con una ragazza single. E poi, la stessa sera, stette male, ci ripensò e il giorno dopo chiese di incontrare la sua fidanzata. Fu la prima volta”, ha ricordato Bisciglia ammettendo che Emanuele iniziò a piangere e “iniziai a piangere pure io con lui“.

