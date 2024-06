Presto sposi Simona Ventura e Giovanni Terzi ma prima delle nozze è tempo di festeggiare un compleanno. Arriva la dedica speciale.

C’è grande attesa per quello che sarà il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi che si diranno il fatidico “sì” il prossimo 6 luglio 2024. Prima delle nozze, però, è tempo di festeggiare un’altra giornata speciale, quella del compleanno dell’uomo. Sui social, Super Simo, infatti, ha sorpreso tutti con una dedica molto speciale e super emozionante.

Simona Ventura, la dedica d’amore a Giovanni Terzi

Sebbene l’attenzione dei seguaci della Ventura e di Terzi sia tutta per le nozze in arrivo, in queste ore la conduttrice ha stupito tutti con un altro momento decisamente importante per la coppia, ovvero quello del compleanno dell’uomo. Giovanni, infatti, sta festeggiando in queste ore il compleanno e la sua futura moglie non ha voluto fargli mancare un dolce pensiero.

Tramite un post su Instagram, Super Simo ha scritto: “Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme Giovanni, perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente”.

La risposta dell’uomo

Le dolci parole della Ventura hanno suscitato tantissime reazioni da parte dei suoi seguaci ma anche del diretto interessato. Infatti, scorrendo tra i vari commenti, ecco arrivare quello di Terzi: “Amore mio sai sempre stupirmi dal primo momento in cui apri gli occhi alla sera in cui andiamo a coricarci. Sei l’essenza della mia vita e con il cuore in gola dall’emozione ti dico Ti amo da sempre e per sempre”. Insomma, l’amore sta raggiungendo le cime più alte e siamo sicuri che il prossimo 6 luglio i due avranno un picco decisamente elevato nel loro cuore…

