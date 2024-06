Dopo essere sbarcato su OnlyFans, Fedez è diventato virale per l’outfit scelto per il primo contenuto. Un busto di gomma dal costo esagerato.

Ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans e lo ha fatto. Stiamo parlando di Fedez che è sbarcato nella nota piattaforma di contenuti per adulti in modo decisamente virale. Il rapper, infatti, ha pubblicato nelle scorse ore il primo post tanto atteso e ha sorpreso mostrandosi con un “outfit” decisamente inedito che ha generato grande curiosità.

Fedez sbarca su OnlyFans

Aveva annunciato l’apertura di un canale su OnlyFans ed è stato di parola. Fedez è sbarcato sulla nota piattaforma di contenuti per adulti ma guai a mostrare foto o filmati dai contenuti espliciti. Il rapper è stato chiaro sull’argomento, non ci sarà nulla di tutto questo nel suo profilo. La conferma è arrivata poche ore dopo il suo annuncio con il primo post che è diventato virale.

Federico, infatti, si è mostrato con un costume di gomma super muscoloso e peloso. In modo molto simpatico, il rapper si è fatto vedere addominale scolpito, petto villoso e bicipiti gonfiati. Tutto frutto, ovviamente, del travestimento accompagnato da un simpatio ventaglio con la scritto OnlyFans. Un’apparizione che decisamente non è passata insosservata.

Il costo del costume di gomma

In tanti si sono domandati dove Federico possa aver trovato tale costume e soprattutto quanto possa essere stato il costo di tutto questo travestimento. A dare una risposta è stato Leggo che in queste ore ha analizzato l’outfit di Fedez. Stando a quanto si apprende, il “busto base” che mette in rilievo soprattutto gli addominali si aggira attorno ai 300 euro mentre gli altri accessori che riguardano il resto degli addominali bassi e i bicipiti costa 549. Il modello apparentemente più simile a quello indossato da Federico costa quasi 1000 euro, per la precisione 940,99. Su Amazon non sembra esserci traccia della tuta di gomma con il dettaglio del petto peloso ma è probabile che per ottenerlo sia stato speso un extra rispetto al prezzo base.

