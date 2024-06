Curioso siparietto per il cantante romano Ultimo. Un fan lo ha sorpreso con l’unico scopo di scattarsi una foto con lui. Ecco la reazione.

Cosa non si è disposti a fare per una foto con il proprio idolo? Probabilmente di tutto. Chiedere ad un fan di Ultimo che si è tuffato in mare per raggiungere il cantante che si trovava a bordo del suo yacht in un momento di relax dopo il concerto a Napoli. L’artista romano è rimasto spiazzato dall’affetto del giovane e lo ha accolto con piacere.

Ultimo, il pazzo gesto di un fan per una foto

Un fan di Ultimo ha recentemente dimostrato una passione senza limiti per il suo idolo, intraprendendo una vera e propria impresa straordinaria per incontrarlo. Il giovane ammiratore ha deciso di nuotare in mare aperto pur di ottenere una foto con il celebre cantautore romano. La vicenda è avvenuta durante una delle tappe del tour estivo di Ultimo, tenutasi a Napoli.

Il fan, forse originario di una cittadina limitrofa, grazie alla sua determinazione è riuscito ad ideare un piano fuori dal comune. Dopo aver appreso che il cantante si trovava su uno yacht ancorato a poche centinaia di metri dalla costa, eccolo prendere l’iniziativa e spingersi a nuoto verso il suo idolo. Senza alcun tipo di equipaggiamento, il giovane si è tuffato in acqua e ha iniziato la sua traversata. Dopo diverso tempo, il ragazzo è riuscito a raggiungere lo yacht di Ultimo, sorprendendo l’intero equipaggio e lo stesso artista.

La reazione del cantante

Colpito dal gesto temerario e dall’entusiasmo del ragazzo, Ultimo ha accolto il ragazzo a bordo e gli ha concesso la tanto desiderata foto. “Tu sei matto”, ha commentato il cantante che poi ha condiviso l’accaduto con un post su TikTok dove si vede l’intera scenetta avvenuta. L’artista ha elogiato il coraggio e la “follia” del fan e dopo la foto lo ha pure riportato in spiaggia in tutta sicurezza.

