Possibile doppio nuovo impegno televisivo per Alessia Marcuzzi che potrebbe apparire in due importantissime trasmissioni Rai.

Potrebbero esserci novità lavorative per Alessia Marcuzzi che potrebbe tornare in Rai con un doppio importante ruolo accanto ad un conduttore di punta: Carlo Conti. Ebbene sì, perché secondo le ultime indiscrezioni di TvBlog, la presentatrice potrebbe essere giudice a Tale e Quale Show ma anche presente al prossimo Sanremo…

Alessia Marcuzzi a Tale e Quale e Sanremo?

Secondo TvBlog, la conduttrice potrebbe prendere il posto di Loretta Goggi a Tale e Quale Show: “Il nome in questione sarebbe quello di Alessia Marcuzzi“, si legge. E in riferimento a Conti, il media ha anche fatto presente che il presentatore ha “condotto recentemente la cerimonia di consegna dei David di Donatello su Rai1”. Inoltre, oltre alla bellissima showgirl, ci potrebbe essere anche un altro nome: “Si sta pensando infatti di inserire nella giuria dello show di Rai1 non uno, ma due nuovi ingressi. Ad Alessia si dovrebbe aggiungere un maschietto”. Nessun nome, in questo caso, ma solo la conferma che Panariello e Malgioglio saranno confermati. Sempre per quanto concerne la bella Alessia, TvBlog ha anche aggiunto che “non è da escludere per Alessia un coinvolgimento per il Festival di Sanremo“.

L’addio di Loretta Goggi a Tale e Quale

Il cambio a Tale e Quale Show relativo ai giudici arriva dopo l’addio di Loretta Goggi da lei stesso annunciato qualche giorno fa via social: “Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi! Come state? Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente […]”.

La Goggi aveva poi concluso il suo messaggio: “[…] Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di “Tale e Quale Show” (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione […]”.

