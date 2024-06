Non solo la salute di Re Carlo. Si torna a parlare anche dei rapporti del sovrano con alcuni dei componenti della Famiglia Reale.

Le questioni legate alla Famiglia Reale Inglese continuano ad essere decisamente sotto la lente di ingrandimento. Non solo la salute di Re Carlo e quella di Kate Middleton, ma anche i rapporti interni ai componenti dell’intero nucleo familiare. Il Mirror ha riportato alcune indiscrezioni relative al sovrano e alle sue intenzioni rispetto ad Harry, Meghan e soprattutto ai nipotini, Archie e Lilibet Diana.

Re Carlo, il rapporto con i nipotini

Secondo quanto si apprende dal Mirror, Re Carlo avrebbe manifestato una sorta di “stanchezza” riguardo l’attuale rapporto con i suoi nipotini. In particolare con i figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet Diana. “Il re è assolutamente impegnato ad essere presente nella vita di tutti i suoi nipoti. Dà valore alla famiglia, che per lui conta più di ogni altra cosa e nonostante il suo rapporto con Harry sia molto cambiato, i nipotini non c’entrano nulla. Il re non si accontenterebbe di vederli solamente in videochiamata“, ha detto una fonte ben informata al tabloid inglese.

Dello stesso avviso anche l’esperta Reale Ingrid Seward: “È una grande tristezza per lui non vedere più Archie e Lilibet. Ecco perché non romperà mai i legami con Harry. Non vuole una relazione FaceTime con i figli di suo figlio. Vuole conoscerli meglio ed essere coinvolto nelle loro vite, raccontare loro storie e aneddoti finché sono ancora piccoli”.

La posizione di Harry e Meghan

Al netto delle volontà di “nonno” Carlo verso i nipotini che vivono a Montecito, in California, una fonte molto vicina al principe Harry ha specificato sempre al Mirror quelle che sarebbero le posizioni proprio del figlio del sovrano e di sua moglie Meghan: “Non c’è mai stato nessun problema per quanto riguarda la presenza di re Carlo nella vita dei suoi bambini (di Harry ndr). Nessuno gli ha mai vietato di vederli o sentirli. Per lui le porte sono sempre aperte”. Insomma, la possibilità di una reunion sembra poterci essere.

