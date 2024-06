La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel Totti, ha stupito tutti con un look particolare con un messaggio decisamente importante.

Sempre piuttosto attiva sui social, Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e dello storico capitano della Roma, Francesco Totti, ha stupito i suoi seguaci con l’ultimo look davvero molto accattivante e con un messaggio femminista che non è passato inosservato. La secondogenita del Pupone e della conduttrice televisiva non ha fatto mancare, ovviamente, anche dei dettagli costosi…

Chanel Totti, il look e il significato

Chanel Totti, figlia del famoso calciatore Francesco Totti e della presentatrice televisiva Ilary Blasi, sta rapidamente emergendo come una giovane icona di stile. Recentemente, la secondogenita della ex coppia ha catturato l’attenzione dei media e dei fan con un look audace e significativo: un blazer con la scritta “Girls don’t dress for boys“, ovvero “Le ragazze non si vestono per i ragazzi”. Questo outfit non solo ha messo in risalto il suo senso della moda, ma ha trasmesso anche un potente messaggio di indipendenza e autostima.

Una scelta anche femminista da parte della ragazza visto il momento molto particolare che stanno vivendo al giorno d’oggi le giovani donne, costantemente sotto pressione per conformarsi a determinati standard di bellezza e comportamenti. In questo senso, Chanel ha dimostrato di avere ereditato non solo la bellezza, ma anche la determinazione e il carisma dei suoi genitori.

Il costo dell’outfit

Per chi se lo stesse chiedendo, ovviamente, la bella Chanel non ha fatto mancare i dettagli costosi al suo look. Il blazer oversize, in questo caso, come riportato da Fanpage, è firmato dal brand romano Niki Nika. Si tratterebbe del modello Camilla realizzato a mano su misura per ognuna delle clienti, compresa appunto la figlia di Ilary e Totti. Il capo con la scritta bianca avrebbe un costo di 180 euro. Chanel ha deciso di abbinarlo ad un paio di sneakers New Balance e un paio di ciclisti neri.

