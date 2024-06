Fedez è tornato bambino da quando è finita con Chiara Ferragni, e lo scherzo telefonico a Salvini ne è la prova. La risposta del ministro.

Da quando si è separato dalla moglie, Fedez sta vivendo una seconda adolescenza, o quasi una seconda infanzia. Infatti, sono tornate le (presunte) risse, le ripicche verso l’ex moglie, e persino gli scherzi telefonici, come quello fatto a Matteo Salvini.

Ma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non ci sta e ha replicato al rapper. Vediamo che cosa ha detto.

Fedez: la risposta di Matteo Salvini allo scherzo telefonico

Ha fatto molto discutere il video andato virale su TikTok di Fedez che fa uno scherzo telefonico in diretta a Matteo Salvini. Insieme ad alcuni streamer e tiktoker, il rapper ha chiamato il ministro aspettando una risposta, per chiudere subito dopo il “Pronto” di Salvini.

Il giorno seguente lo stesso Salvini ha commentato l’episodio durante una diretta Facebook. Il video della risposta è stato ripubblicato su Instagram da diverse pagine.

Durante la diretta Salvini ha commentato: “Alcune canzoni mi piacciono pure, so che non mi ama particolarmente, ma ieri mi ha fatto uno scherzo, io non pensavo neanche fosse uno scherzo, ero con la mia compagna, con Francesca, erano circa le 11-11.30 di sera, vedo squillare il cellulare e leggo Fedez, rispondo, magari a quell’ora avrà avuto un problema, penso, e lui mi dice “scusami, mi sarà partita una telefonata…”“.

Matteo Salvini: “Io questi scherzi li facevo a 12 anni”

Salvini non ha apprezzato il gesto di Fedez. Nella diretta, infatti, ha aggiunto “Io lo saluto e gli chiedo “come stai”, poi gli dico pure “dai vediamoci per un caff蔓, ma quando ha appreso dello scherzo non si risparmia le critiche.

“E oggi scopro che era uno scherzo telefonico, io li facevo a 12 anni gli scherzi di quel tipo, quando c’era il telefono che dovevi girare con il dito, poi facevi la pernacchia e buttavi giù“, e aggiunge “A 40 anni il tempo degli scherzi telefonici è finito“.

Tuttavia, conclude: “Il grande Charlie Chaplin però diceva che una giornata senza sorridere è una giornata persa… Un bacione a Fedez“.

