Arrivano nuove segnalazioni su una delle nuove coppie di Temptation Island. Ecco qual è la coppia che avrebbe partecipato solo per soldi.

Il reality di Mediaset, Temptation Island, deve ancora iniziare ma le coppie scelte stanno già facendo discutere. Dopo l’annuncio delle nuove coppie che parteciperanno al programma, sono state diverse le segnalazioni di persone che conoscono, anche solo di vista, i concorrenti.

Ma una segnalazione ha fatto storcere il naso degli utenti che non vedono l’ora che inizi il programma dell’estate. Ecco che cosa hanno scoperto.

Temptation Island: i rumors su Martina e Raul

Il rumors arrivato agli esperti di gossip riguarda la quarta coppia annunciata di Temptation Island, quella composta da Martina e Raul.

Qui il video di presentazione della coppia.

A condividere la segnalazione è stata Daienira Marzano, l’esperta di gossip, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato nelle storie uno screen di un messaggio ricevuto da un follower.

“La quarta coppia di Temptation Islan, Martina e Dumitras, lo stanno facendo solo per soldi, l’hanno studiata a tavolino ma stanno insieme belli e sereni!” scrive l’utente.

Ma non è stata l’unica segnalazione sulla coppia. Ecco cos’altro è uscito fuori.

Temptation Island: Martina e Raul non convincono i fan

Una seconda segnalazione, condivisa sempre dall’esperta di gossip Daienira Marzano, confermerebbe la prima voce. Infatti, una fonte avrebbe rivelato: “Li ho visti circa due settimane fa al centro commerciale porta di Roma, mano nella mano sorridenti. Sembravano tutto tranne che in crisi“.

Queste sono solamente segnalazioni, ma non si sa come stanno realmente le cose. .

A voler partecipare al programma era proprio Martina, che nel video di presentazione ha dichiarato: “Sono fidanzata con lui da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché per me lui è geloso e possessivo. Tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno nel dare una risposta perché questa gelosia può condizionare la mia libertà“.

Intanto non ci resta che attendere che inizi il programma condotto da Filippo Bisciglia.

