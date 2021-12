Ultimo contro i virilogi: “Lasciate che a cantare siano i cantanti”

Nelle scorse ore, sta facendo il giro del web, un commento (giustamente) avvelenato di Ultimo. Il cantautore si è scagliato duramente contro i virologi Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti che, per la trasmissione di Radio Rai 1, ‘Un giorno da Pecora’, hanno realizzato una versione inedita di ‘Jingle Bells’, dal titolo ‘Sì, sì vax’. Lo scopo della canzone è quella di invogliare gli indecisi, i NoVax a vaccinarsi contro il Covid-19.

Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono due anni che molti di noi non possono fare il proprio mestiere. Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro, smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star.

Queste le strofe del motivetto intonato dai tre medici che ha acceso la polemica in rete: “Sì sì sì vax vacciniamoci/ Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare/ Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu/Se vuoi andare al bar Felice a festeggiar/Le dosi devi far/Per fare un buon Natal Mangia il panettone/Vai a fare l’iniezione/Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te/Con la terza dose tu avrai feste gioiose/Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu/Per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi”

Intervenendo a ‘Tagadà’ su La7, Matteo Bassetti, ha replicato alle aspre critiche per la canzoncina: