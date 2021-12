Gossip: le notizie del 25 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 25 dicembre 2021

Andrea Casalino, protagonista di una lunga intervista a ‘TvCircle’, ha confessato che, dopo l’esperienza come concorrente al ‘Grande Fratello Vip 6’, prenderebbe parte alla nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘:

Simone Bonaccorsi, il modello immortalato assieme a Delia Duran in un servizio fotografico del settimanale ‘Chi’, ha rivelato, per la prima volta, a ‘Fanpage.it’, retroscena inediti del rapporto tra la modella venezuelana ed Alex Belli:

Delia? Soffriva. Volavano i piatti a casa sua, vedendo alcuni video di Alex. Noi tentavamo di tranquillizzarla, ma lei andava dritta come un treno. Ha duemila ragioni. Da moglie dà fastidio vedere certi atteggiamenti. La capisco. Alex ha tirato un po’ la corda. Ma ho sempre detto a Delia, che Alex l’amava. In realtà, è Soleil a essere innamorata di Alex, ma lui no. Me lo ha confermato lui stesso.

Vito Coppola, ai microfoni di ‘Fanpage.it’, ha svelato aspetti sconosciuti del legame con Arisa nato durante l’esperienza di ‘Ballando con le stelle’:

Lei è una donna molto particolare e complessa. Quando conosce una persona che si avvicina intimamente a lei, tende a spingerla fuori. Un po’ per paura, un po’ per protezione. È un modo per cercare anche di capire chi veramente vuole esserci nel suo mondo ed è pronto a combattere. Non si entra così facilmente. Io sono una persona tenace, che non si ferma mai al primo ostacolo. Andando avanti ho capito che più tiene a una persona, più tende a stropicciarla. Ti stropiccia ma non ti lascia andare. Ho scritto anche di non avere intenzione di uscire dalla sua vita. Anche se cercherà di respingermi per timore, ho deciso di restare.