Ancora un botta e risposta a distanza tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo le accuse della donna, la replica dell’ex calciatore.

Sono ancora scintille tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo la separazione, i due non se le stanno certo mandando a dire. In realtà sembra essere stata la conduttrice ad attaccare, per prima, l’ex marito con accuse molto gravi che riguardano soldi sperperati e il trattamento di sua figlia. Ora, l’ex capitano della Roma avrebbe risposto in modo furioso.

Totti replica a Ilary: “Più ricca di me”

Se nelle scorse ore La Verità aveva fatto trapelare alcune accuse molto pesanti di Ilary a suo ex marito Totti, ecco che adesso diversi media di informazione starebbero riportando la forte replica del diretto interessato.

La conduttrice aveva parlato di soldi spesi in gioco d’azzardo e conti segreti ma anche di trattamenti non certo nobili da parte dell’ex Roma a sua figlia Isabel, più volte, “lasciata da sola in casa o in albergo”.

Ora, l’ex capitano della Roma ha deciso di rispondere e di difendersi dalle accuse.

L’ex calciatore ha risposto attraverso il suo entourage. Secondo gli avvocati del Pupone, stando a quanto si legge sul Corriere della Sera, la Blasi sarebbe molto più ricca di Totti. Solo per la realizzazione del documentario ‘Unica’, infatti, la donna avrebbe incassato 700 mila euro. Le cifre spese in gioco d’azzardo, invece, sarebbero notevolmente più basse di quelle indicate nella memoria difensiva depositata dagli avvocati di Ilary.

Riguardo le accuse sul trattamento di Isabel, anche in questo caso, sono state respinte. Gli amici dell’ex calciatore avrebbero replicato “che se così fosse stato veramente avrebbero ricevuto una denuncia per abbandono di minore come invece non è accaduto”.

La lista delle amanti

Prima dell’attacco relativo ai conti segreti e ai comportamenti con sua figlia Isabel, la Blasi aveva anche parlato di altre vicende legate all’ex marito. In modo particolare, Leggo citando Repubblica aveva sottolineato come la donna fosse pronta a portare in tribunale una presunta lista di amanti proprio di Totti.

Insomma, tra i due le cose non sembrano andare per il verso giusto. Quale sarà il prossimo motivo di scontro?

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram dell’ex Roma con suo figlio:

