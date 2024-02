Ci stanno riprovando dopo essersi detti addio: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero essere tornati insieme.

Il ritorno di fiamma sembra essere reale, anche se non ancora ufficiale. Stiamo parlando della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che nelle ultime settimane, dopo essersi lasciati, e non certo in modo positivo, sembrano aver ripreso in contatti, anche per il bene della loro figlioletta, Celine. A confermare questo riavvicinamento, anche i diretti interessati ed in particolare la bellissima influencer.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme

Dopo gli avvistamenti, con tanto di foto sui social e diversi commenti da parte dei loro fan, la Codegoni e Basciano sembrano essere usciti allo scoperto parlando del loro riavvicinamento.

Come detto, nello specifico è stata la bella Sophie a dare qualche notizia importante riguardo la relazione con il padre di sua figlia.

La donna, parlando a EG Magazine, ha spiegato che i due starebbero pensando soprattutto al bene della piccola Celine e che questo, a quanto pare, ha sistemato, in parte, gli attriti tra loro.

“Con Ale tutto bene“, ha esordito la ragazza. “Quando due persone affrontano un problema, ognuno decide come affrontarlo e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che c’interessa più in assoluto ad entrambi è quella proprio di avere una situazione serena, perché è giusto”.

Parlando ancora di più nel dettaglio del loro rapporto: “Ci siamo amati tantissimo, quindi quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare bene soprattutto per il bene di Celine”.

Insomma, sebbene non si tratti di una conferma ufficiale sul ritorno insieme, pare proprio che tra i due volti noti le cose stiano andando decisamente meglio. Staremo a vedere se ci saranno novità in futuro. I fan della coppia ci sperano…

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer con sua figlia:

