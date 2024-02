Dopo le tante voci su una possibile crisi, Chiara Ferragni e Fedez sono usciti allo scoperto dando, a modo loro, una risposta sul tema.

Cosa succede davvero tra Chiara Ferragni e Fedez? La coppia più famosa del web era da settimane al centro di rumors relativi ad una possibili crisi dopo le note vicende riguardanti il caso pandoro Balocco e non solo. I due, anche al netto di alcune vacanze e viaggi di lavoro separati, avevano alimentato le voci di allontanamento. Ora, però, ecco la “risposta”.

Chiara Ferragni e Fedez insieme sui social

Tantissimi fan della coppia più famosa d’Italia, almeno sui social, stavano aspettando novità riguardo alla situazione sentimentale dei due protagonisti e in queste ore hanno ricevuto una prima risposta.

Infatti, al netto dei rumors di crisi che continuano ad esserci, Chiara e Federico hanno dato a loro modo un segnale. Quale? La Ferragni è tornata a comparire nelle stories Instagram del rapper, che poche ore fa ha fatto rientro in Italia dopo il viaggio a Miami.

Il cantante ha pubblicato sui social dei contenuti video dove si vede proprio la moglie ballare e sorridere insieme a sua figlia Vittoria. Il tutto, ovviamente, sotto gli occhi attenti e felici del papà.

Proprio questo momento in famiglia sembra aver dato un segnale positivo riguardo le dinamiche della coppia. Probabile che, per qualche tempo, i rumors di crisi tra i due possano non sparire ma almeno placarsi.

L’unico modo per saperne di più è quello di aspettare altri aggiornamenti da parte dei diretti interessati che, a questo punto, essendo tornati entrambi nella casa di Milano, probabilmente non esiteranno a condividere altri contenuti.

Di seguito anche un post su X del noto account disagiotv con le stories della coppia raccolte in una clip:

