Momenti di grande spavento nella Casa del Grande Fratello dove un concorrente non è stato bene. Si attendono aggiornamenti.

Ancora un malore nella Casa del Grande Fratello e ancora momenti di ansia tra i concorrenti e i telespettatori. Nell’abitazione più spiata d’Italia, Giuseppe Garibaldi ha avuto un altro problema di salute che ha mandato in forte agitazione i suoi compagni di reality e anche tantissimi telespettatori e utenti del web, ora preoccupati per le sue condizioni.

Grande Fratello, nuovo malore per Garibaldi

Come detto, nelle ultime ore ci sono stati momenti di forte tensione all’interno della Casa del Grande Fratello. A destare particolare preoccupazione, le condizioni di Giuseppe Garibaldi che non è stato bene.

Il concorrente era già stato protagonista, nelle scorse giornate, di un problema di salute che lo aveva portato ad uscire momentaneamente dal reality. Ora, le cose sembrano essersi ripetute, anche se in maniera meno grave, almeno all’apparenza.

Garibaldi sembra si sia chiuso in bagno a vomitare. Diversi inquilini se ne sono accorti e hanno fatto notare che qualcosa non stava andando per il verso giusto.

“Oddio ma in bagno c’è qualcuno che non sta bene, sta vomitando”, e ancora: “Grande sorella in bagno stanno vomitando”, le parole di Stefano e Grecia.

Stefano è poi andato in giardino per avvisare gli altri. Prima Anita, e poi Beatrice. Proprio la Luzzi ha detto: “Ragazzi sta nuovamente male Giuseppe”.

Sui social la situazione non è passata inosservata e i telespettatori hanno chiesto l’intervento del GF per fare chiarezza: “Fateci sapere come sta“, “Vogliamo notizie di Giuseppe”, hanno detto a gran voce i seguaci del reality.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Di seguito anche la richiesta di informazioni di un utente social su X che in un post ha sottolineato la sua preoccuparazione per il ragazzo:

