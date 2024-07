Felici e innamorati, Francesco Totti e Noemi Bocchi si stanno godendo una bella vacanza in Grecia. Non manca il lusso nel resort dove soggiornano…

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati recentemente avvistati in vacanza in Grecia. La coppia ha deciso di scappare per qualche tempo dalla routine della città e di farsi cullare dal mare della zona e dalle località favolose del territorio. Il tutto senza farsi mancare un pizzico di lusso soggiornando presso l’esclusivo hotel Virtu Suites situato nella pittoresca località di Naxos.

Totti e Noemi, la vacanza super in Grecia

Totti, leggenda del calcio italiano e storico capitano della Roma, ha scelto questa destinazione paradisiaca per trascorrere alcuni giorni di relax con la sua compagna Noemi Bocchi. La coppia ha voluto approfittare delle meraviglie naturali dell’isola, tra cui spiagge di sabbia dorata e acque cristalline. In questo modo hanno potuto godere di momenti di tranquillità lontani dai riflettori e dalle fatiche della città.

Il Virtu Suites, con le sue camere spaziose e arredate con gusto, offre una vista mozzafiato sul mare dando modo ai visitatori di trascorrere una vera e propria vacanza da sogno romantica. Nelle stories Instagram dell’ex calciatore è stato possibile vedere alcuni scorci davvero mozzafiato. Da quanto si apprende da Leggo, la coppia sarebbe stata invitata da un ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Di chi si tratta? Del proprietario dell’hotel di lusso, Kostas Manolas.

Il costo dell’hotel

La scelta di Totti e Noemi di soggiornare al Virtu Suites a Naxos evidenzia il desiderio di vivere un’esperienza di lusso e tranquillità. Soprattutto, lontano dal caos della vita quotidiana. Questo hotel di lusso scelto dalla coppia è noto per le sue suite eleganti e il servizio impeccabile e, ovviamente, anche per un costo non proprio accessibile a tutti. Infatti, stando a quanto si apprende da Leggo, il costo per una notte può arrivare fino a 1300 euro, riflettendo il livello di comfort e privacy offerti.

