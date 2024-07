Il fisico, le battaglie vinte in tema salute e anche una risposta decisamente piccante: Emma Marrone sorprende tutti con la sua sincerità.

Ha fatto del suo modo di essere sempre genuina e diretta la sua forza. Anche per questo Emma Marrone è estremamente amata dai suoi fan. In una recente intervista a GQ, la cantante non ha nascosto alcuni lati personali inediti spaziando dall’amore, alla salute, fino anche ad alcuni passaggi che si potrebbero definire “a luci rosse”.

Emma, la risposta a luci rosse

Nel corso dell’intervista, come detto, non sono mancati momenti di grande ilarità e anche, in un certo senso, “piccanti”. Emma, infatti, è diventata virale per una risposta sull’oggetto al quale non vorrebbe mai rinunciare. In questo senso, l’artista si è mostrata indecisa su due cose. Quali? La PlayStation e… un dildo. Con grande sincerità, la Marrone ha risposto: “L’oggetto a cui non rinuncerei mai… guarda sono indecisa tra il dildo e la PlayStation. Poi te lo dico…”. Un siparietto decisamente particolare e che ha riscosso grande successo sul web visto che tantissimi utenti hanno deciso di ricondividerlo apprezzando le parole della donna.

Le critiche sul fisico e la replica

Un altro tema, questa volta decisamente più serio, affrontato da Emma è stato quello delle critiche sui social relative al suo fisico. Come fatto in passato, la donna ha replicato a tono: “Davanti a tutta questa cattiveria l’unica soluzione è alzare la testa e contrattaccare…”, ha detto. “A me puoi dire tutto. Puoi dirmi che sono brutta, grassa, che ho la pancia, le gambe grosse. Non me ne frega niente. Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio”.

In questo senso la riflessione dell’artista è stata molto importante facendo riferimento a tutte le battaglie vinte in tema salute: “Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma la mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti”.

