Le voci su Massimiliano Varrese prossimo tronista di Uomini e Donne si sono susseguite negli ultimi tempi. Ecco la replica del diretto interessato.

Dopo aver preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha continuato a far parlare di sé per svariate ragioni. In primis il recente singolo musicale che, in tanti, hanno associato ad alcune situazioni rimaste in sospeso con qualche ex inquilino della Casa, in secondo luogo per le voci che lo vorrebbero prossimo tronista di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi.

Massimiliano Varrese tronista di Uomini e Donne? La risposta

Intervistato da Tag24, Varrese ha voluto fare chiarezza su tantissime questioni che lo riguardano. La prima, la più importante, quella sulla presunta possibile partecipazione come tronista a UeD: “Mi fa ridere perché questa è proprio una delle classiche fake news creata per far rumore, per fare i click. La gente manda queste notizie in giro, ma è nata solamente perché mi è stato chiesto della mia vita privata io scherzando ho detto ‘Non sono fidanzato, non ho storie e magari andrò a fare il tronista’. Ma era solo una battutaccia“, ha detto precisando la sua posizione l’attore.

Il singolo Clap Clap e i riferimenti al GF

Per quanto riguarda il singolo Clap Clap, invece, e tutte le critiche a chi lo ha considerato un brano per vendicarsi di qualche ex gieffino, Massimliano ha detto: “Io ho imparato una cosa che le tante fake news che escono continuamente sono solo per fare tanti click, quindi gli do l’importanza che meritano ovvero il nulla. Io faccio parlare l’arte e attraverso l’arte, la verità è uscita fuori perché si tratta del racconto di una mia esperienza personale poi chi ci vede altro è perché pensa male”.

Varrese ha chiarito di non ascoltare i pensieri altrui, specie le critiche, e di voler proseguire il suo cammino professionale e privato: “Io mi sono reso conto che vado avanti per la mia strada, sono subito tornato all’arte , al mio mondo lavorativo, ai miei cari, alla mia famiglia e a quanto di bello ho sempre conosciuto e fatto. Poi c’è chi ha bisogno di vivere di luce riflessa, i morti di fama sono sempre dietro l’angolo”.

