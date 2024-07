I problemi da giovane, la crescita personale e l’amore: Ambra Angiolini si è raccontata a 360° su diversi temi anche molto delicati.

Sempre molto diretta e schietta nelle sue parole, Ambra Angiolini ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita, privata e lavorativa. In occasione di una bella intervista al podcast ‘Dicono di te’ con Malcom Pagani, la conduttrice ha rivelato dettagli che in pochi conoscono riguardo il suo mondo e il suo passato.

Ambra Angiolini e l’amore

Tra i vari passaggi dell’intervista la Angiolini ha raccontato alcuni aspetti in tema amore: “Non ho paura della solitudine in questo momento della mia vita. Sono single, me la vivo bene, mi sto godendo del tempo, altra cosa sicuramente anticonformista. Voglio rallentare, capire, poi corro per lavoro, ma il mio tempo ho bisogno di investirlo in un certo modo e di non aver paura di andare a prendere tutto quello che devo prendere per sembrare il più normale possibile, perché se la definizione di ‘normale’ oggi è quella che vedo, io sicuramente non sono normale”.

Con il passare del tempo, anche sul tema amore si cambia: “A 47 anni l’idea cambia totalmente”, ha detto la bella Ambra. “Deve essere uno scambio di vite, un valore aggiunto nel dialogo, la possibilità di riflettere con qualcuno, di avere spazio e non più quella non distanza di sicurezza che ti leva il respiro. È bellissimo, è vero, ma dura poco e poi rimani solo senza aria. E a 47 anni non è bellissimo”.

Proprio sull’argomento, la donna ha confessato: “Io ho fatto sentire senz’aria qualcuno, proprio per questo bisogno di affermare me stessa attraverso un rapporto di coppia, di cui oggi so di non avere bisogno per questo motivo, ma per un altro sì. Per qualche altra cosa che invece arricchisce la mia esistenza e io possa arricchire la sua, sicuramente mi va, mi piace. L’amore ancora mi commuove, mi fa sentire così reale”.

La crescita personale

Non sono poi mancate alcune parole sulla bulimia e sulla crescita personale fatta negli anni: “Io mi conosco tanto adesso nel bene ma anche nel male”, ha detto ancora Ambra. “So dove posso arrivare. Siccome sono un inno alla vita che cammina, non ci voglio più finire lì e quando so che qualcosa intorno a me mi sta riportando lì, nell’autodistruzione, in quello che mi svilisce, che mi distrugge quella poca autostima che mi sono costruita negli anni, anche se è dura devo dire di no”.

