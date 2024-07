Potrebbe essere stato un annuncio in piena regola quello di Nunzia De Girolamo. Mistero sulla presunta nuova gravidanza.

Rivelazione in diretta per Nunzia De Girolamo. La conduttrice, nel corso dell’ultima puntata andata in onda di ‘Estate in diretta’, sembra aver ammesso di essere in dolce attesa o, quantomeno, di essere in una fase di “tentativi”. A stuzzicarla sull’argomento il collega Gianluca Semprini che si è lasciato scappare una domanda che non ha lasciato spazio ad interpretazioni.

Nunzia De Girolamo, la frase sulla gravidanza in diretta

Durante la puntata di ‘Estate in diretta’, Semprini e la De Girolamo stavano parlando della nascita del sesto figlio di Gigi D’Alessio che, ormai, ha un’età non più giovanissima. In questo senso il co conduttore si è lasciato scappare una provocazione: “Avere figli è sempre bello. Anche a 50 anni, ma a 60 o 70? Non diventano dei nonni poi? Comunque dico un’altra cosa adesso. Guardate che c’è chi ci sta pensando a fare altri figli. E chi ci sta pensando è qui dentro. Però non posso dire di chi si tratta nello specifico”.

A queste dichiarazioni ecco prendere parola Rossella Erra, presente in studio. La donna si è rivolta a quel punto alla bella Nunzia chiedendo: “Oddio, Nunzia sei tu incinta? Che bello?“. La conduttrice, con grande imbarazzo, ha annuito dando vita ad un vero e proprio mistero. La donna sarà incinta? Oppure starà semplicemente provando ad avere una nuova dolce attesa?

Il desiderio

Al netto di quella che sembra essere stata una rivelazione inaspettata va detto che i dubbi sulla vicenda sono tanti. Non sappiamo se la conduttrice sia in dolce attesa oppure stia provando ad avere un altro figlio. Sicuramente la De Girolamo è felicemente sposata con Francesco Boccia, senatore del Partito Democratico, e i due hanno avuto una figlia, la piccola Gea nel 2012. Da tempo stavano pensando di avere un secondo figlio, come aveva dichiarato prioprio la donna: “Io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura”. Staremo a vedere se a breve ci saranno novità in tal senso.

