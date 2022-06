Secondo indiscrezioni Ilary Blasi e Totti avrebbero deciso di cercare un quarto figlio dopo i rumor in merito alla loro presunta crisi.

Solo un mese fa si parlava di crisi e di un’imminente rottura tra i coniugi Totti, ma le notizie in merito sono state presto smentite dagli stessi Ilary Blasi e Francesco Totti. Ora, secondo Nuovo, i due starebbero addirittura cercando un quarto figlio, e del resto l’ex calciatore non ha mai fatto segreto di desiderare un altro bebè dopo aver avuto Cristian, Chanel e Isabel.

Francesco Totti Ilary Blasi

Totti e Ilary: quarto figlio in arrivo?

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo a tacere con fermezza i rumor che li volevano in crisi e adesso, secondo Nuovo, i due sarebbero alla ricerca di un quarto figlio, coronamento del loro grande amore. I due sono già genitori di Cristian, Chanel e Isabel e la showgirl non aveva fatto segreto in passato di non voler assecondare la richiesta del marito, che in più d’un caso aveva manifestato anche pubblicamente il desiderio di un altro bambino.

“Se lo voglio davvero? Cinquanta e cinquanta. Da una parte sì: è talmente bello il profumo dei bambini piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra dico che ci siamo fatti una famiglia, i figli grandi, Chanel e Cristian, non ci filano più, hanno i loro amici. Ci godiamo la piccolina, Isabel. E mi dedico al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande…”, aveva confessato la showgirl a Verissimo. I due stupiranno i fan annunciando d’avvero una quarta gravidanza?

