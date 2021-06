Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sempre più complici. Da giorni i paparazzi si sono scatenati intorno al vincitore del Grande Fratello Vip 5 e il ballerino di Amici, ma nessuno dei due ha ufficializzato mai la natura del loro rapporto.

Attualmente il danzatore è impegnato in Puglia con le registrazioni della trasmissione televisiva Battiti Live, con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Il programma è un classico dei palinsesti estivi di Italia 1. Zorzi ha così deciso di seguire nel Sud Italia il ragazzo.

Potrebbe aver fornito più di un indizio invece l’ex tronista Andrea Damante, che sta promuovendo l’uscita del suo ultimo singolo e presumibilmente sarà ospite di Battiti Live. “Non vedo l’ora che il tuo moroso la balli“, si è lasciato scappare l’ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Ma non è finita: nella giornata di ieri, a cena proprio con la conduttrice Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi ha pubblicato un video nel quale è sul punto di baciare Tommaso Stanzani, salvo poi bruscamente allontanarsi. Probabilmente un modo per non ufficializzare del tutto la relazione, ma è palese ormai che tra i due ci sia una gran bella complicità.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi ieri sera 😊 pic.twitter.com/kuT8sUqEMK — disagiotv (@disagio_tv) June 27, 2021

Il giovane Stanzani ha inoltre da festeggiare, in quanto da pochissimi giorni ha conseguito il diploma di maturità. Su Instagram il ragazzo aveva dichiarato:

“Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da ‘Amici’ e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto – ha aggiunto -, ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO”.

Foto: account Instagram Tommaso Zorzi