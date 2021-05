Attenti a quei due! Due Tommaso e un bacio mozzafiato che sta facendo il giro del web. Sono Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP e Tommaso Stanzani, ballerino della ventesima edizione di Amici. Che sta succedendo tra di loro? Lo rivela il settimanale Chi nel suo nuovo numero.

Siamo rimasti fermi a due settimane fa circa, quando Zorzi fece parlare di sé per un presunto flirt con Lorenzo Campi, rampollo della “Torino che conta” scrisse Gabriele Parpiglia (autore di Tommaso). Poi? Non è ben chiaro quale sia la situazione visto che i due Tommaso sono stati visti baciarsi. Dunque Lorenzo?

Attenzione però, il ballerino del talent show di Canale 5 ha sempre tenuto un certo riserbo per la sua situazione sentimentale. L’unico indizio che in qualche modo ci può confermare che tra i due ci sia del tenero è la simpatia che Zorzi nutre per il ragazzo. Il settimanale scrive che “Tommy & Tommy si erano incrociati negli studi di Amici. Giusto due secondi, giusto il tempo per uno scambio di sguardi. Così dal commento al direct, il passo è stato breve. E lo scambio dei numeri di telefono brevissimo“.

Quindi qualcosa in pentola evidentemente c’era già. Qualche dettaglio in più: sembra che Tommaso Stanzani abbia raggiunto Zorzi a Milano per trascorrere una giornata insieme. Da qui è arrivato il bacio che ora è sotto gli occhi di tutti. Chiaramente i fans dei due Tommaso sono letteralmente impazziti dalla curiosità.

A questo punto, è arrivato l’intervento dell’influencer a rimettere le cose in ordine. Chiaramente lo fa tramite Instagram: