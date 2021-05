Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: la prima volta dopo la scelta ad Uomini e Donne

Ospiti dell’ultima puntata de ‘Il Punto Z’, in onda, ogni mercoledì, alle 20:45, su Mediaset Play, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno svelato, per la prima volta, aspetti inediti della loro vita intima subito dopo aver concluso l’esperienza ad ‘Uomini e Donne’:

La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta. Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevamo fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno citofonato eravamo quasi pronti. Poi è successo appena abbiamo il servizio fotografico, l’abbiamo fatto subito. Io mi ero messa un completino rosso bellissimo, tutto in pizzo, me lo ricordo ancora. Tu amore posso dirlo? Ti sei presentato male dai. Aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato a me. Ok che sono durate poco…