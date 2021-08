Tommaso Zorzi, ferragosto d’amore con Tommaso Stanzani

Per coronare una stagione super impegnata sul lavoro, Tommaso Zorzi ha chiuso il cerchio con la ciliegina sulla torta. L’amore oggi sorride al vincitore del Grande Fratello VIP, ora tra le braccia di un altro Tommaso, ma che di cognome è Stanzani. Due nomi uguali e due destini quantomeno simili. Mentre l’uno era rinchiuso dentro la casa del Grande Fratello VIP (reality che lo ha portato alla vittoria), l’altro si impegnava ore e ore nella scuola di Amici di Maria de Filippi, il talent che gli ha regalato non solo la possibilità di comparire nei palcoscenici più importanti come il Battiti Live, ma anche di comparire anche nel nuovo video di Marco Mengoni Ma stasera, uno dei brani più ascoltati del momento.

Zorzi ben prima della frequentazione non ha mai fatto segreto degli apprezzamenti su di Tommaso Stanzani. Quello è stato il segnale che ha dato il là alla nascita di un qualcosa che è andato oltre l’amicizia.

Le vacanze agostane dei due Tommaso sono trascorse nelle meravigliose Isole Eolie, quale posto migliore per un po’ di relax? Così Zorzi ha pensato bene di prendersi un attimo di pausa dai social, mentre Stanzani ha condiviso la prima foto di coppia. Solo poche ore fa l’ex opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha deciso di aggiornare i suoi (quasi) 2 milioni di followers su instagram.

Un tenero bacio sulla guancia sullo sfondo di un mare cristallino, un abbraccio sulla barca che li ha portati attorno alle bellezze delle Eolie e ancora altri scatti in cui spunta ancora il volto di Zorzi, felice di essere coccolato da colui che a tutti gli effetti è il suo fidanzato: “Sto staccando un pò ma voglio comunque condividere con voi un po’ di questi giorni a zonzo per le Eolie. Buon Ferragosto, vi voglio bene” ha scritto l’influencer.