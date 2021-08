Oggi, Diletta Leotta festeggia il suo trentesimo compleanno.

Il party, però, si è tenuto ieri sera, in Sicilia, in una località nei pressi di Catania, città natale della conduttrice. Tra gli ospiti vip, segnaliamo la presenza di Elodie, Rossella Fiamingo, Gregorio Paltrinieri e Daniele Battaglia. Non poteva passare inosservata, inoltre, l’assenza di Can Yaman.

La festa di compleanno di Diletta Leotta, però, ha provocato anche qualche polemica sui social.

Tra gli animatori del party, un evento a tema dove la villa è stata allestita con addobbi e arredi di colore bianco e limoni siciliani (protagonisti anche sulla torta di compleanno), infatti, erano presenti anche delle “donne-lampadario”.

In una foto condivisa sui social, infatti, è possibile vedere tre ragazze posare con una sorta di paralume sulla testa.

La polemica riguardante l’utilizzo dell’immagine della donna in questo modo è finita anche nei trending topic di Twitter.

Il tempismo, purtroppo, non è stato dei migliori, considerando che l’opinione pubblica, al momento, è molto sensibile sull’argomento, visto ciò che sta accadendo alle donne in Afghanistan dopo il ritorno del regime talebano.

E nei tweet contro la conduttrice, viene anche ricordato il famoso monologo al Festival di Sanremo 2020 che ebbe come tema, appunto, la bellezza delle donne.

Sui social, ovviamente, c’è anche chi difende Diletta Leotta, trovando la polemica sterile.

Diletta Leotta e Can Yaman: le ultime notizie

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman ha suscitato insinuazioni e pettegolezzi praticamente da quando è iniziata. Anche l’assenza dell’attore turco al party di compleanno della fidanzata scatenerà le inevitabili voci di crisi.

Da un punto di vista lavorativo, è un periodo impegnativo per Can Yaman che sarà protagonista di due nuove produzioni italiane. (Viola come il mare e Sandokan) sono i titoli annunciati.

Da ricordare, però, come riporta TgCom24, anche il fatto che Diletta Leotta e Can Yaman abbiano trascorso vacanze separate e le scarse interazioni social della coppia nell’ultimo periodo.