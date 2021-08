Gossip: le notizie del 17 agosto 2021

Le notizie di gossip più calde di questa rovente estate pubblicate oggi martedì 17 agosto 2021

Sandra Milo, ex naufraga della settima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, si candida, a tutti gli effetti, ad entrare nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in qualità di concorrente (Fonte Tv Sorrisi E Canzoni):

Io ho sempre detto tutto di me, non ho segreti e non ho mai nascosto i miei errori. Però entrerei volentieri nella Casa per dare coraggio e infondere fiducia agli altri.

Guendalina Tavassi e Federico Perna stanno insieme? Il gossip

Guendalina Tavassi, da poco tornata single dopo la separazione dal marito Umberto d’Aponte, ha spiegato i motivi per cui non è ancora uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Federico Perna, con cui ha trascorso una vacanza a Mykonos. L’ex gieffina è stata immortalata dall’obiettivo dei fan tanto da dover fare alcune precisazioni su Instagram:

Grazie a tutti per le segnalazioni. Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri. Non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi. Ma se volevo farlo uscire lo avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose. Detto questo, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io

Maria Teresa Ruta approva il fidanzato di Guenda Goria

Maria Teresa Ruta, in una lunga lettera a ‘Di Più’, rivolta alla figlia Guenda Goria, conferma di aver approvato il nuovo fidanzato Mirko Gancitano: