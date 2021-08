“Ma lui è veramente Francesco Oppini?” Se lo sono chiesti in tanti guardando la foto pubblicata da Giulia de Lellis poche ore fa su Instagram. Uno scatto immortalato dall’influencer baciata sulla guancia, ma da chi? Il giallo ha preso piede sui social, talmente tanto che persino “Oppini” è volato in vetta ai trending topic di Twitter.

Qual è la verità? L’ex di Andrea Damante ha trascorso le vacanze in Sardegna insieme al suo fidanzato Carlo Guassali Beretta, ma nella foto di cui tanto si parla il ragazzo che bacia Giulia non è Francesco Oppini. Evidentemente la somiglianza fra Beretta e l’ex concorrente del Grande Fratello VIP è così netta che ha portato in parecchi alla confusione.

Facciamo chiarezza: Oppini è sentimentalmente legato alla sua fidanzata Cristina Tomasini, citata più e più volte mesi fa durante l’esperienza del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini nella casa più spiata d’Italia. Insieme a lei, Francesco si è concesso qualche giorno di riposo ad Alassio, in Liguria passando qualche settimana fa a Basiglio (Milano) e ancora a Courmayeur. Presto tornerà in tv ad occuparsi di calcio, la nuova stagione è alle porte!

Mentre tra Giulia de Lellis e il suo fidanzato non è in corso nessuna crisi, anzi! Pubblicando la galleria di scatti realizzati durante le vacanze si può notare fin troppo bene quanto, tra Giulia e Carlo, non c’è il minimo segnale che qualcosa stia andando storto.”Grazie ai nostri amici per aver immortalato tutti questi nostri piccoli momenti preziosi. It was magical” scrive l’influencer rivolgendosi a chi ha tenuto compagnia alla coppia durante questo periodo di relax.

Di Carlo, Giulia ha detto tempo fa: